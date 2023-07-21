Основателю Group-IB потребовали назначить 18 лет по делу о госизмене

Илья Сачков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене, сообщил РБК его адвокат Сергей Афанасьев.

«Судебный процесс прошел в «спринтерском» темпе, рассмотрели угольное дело за 10 рабочих дней. Государственное обвинение запросило Илье Сачкову 18 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдании», — сказал он.

Сачков находится в СИЗО с сентября 2021 года по обвинению в госизмене. Управление Group-IB перешло к ее совладельцу Дмитрию Волкову. Он говорил в интервью РБК, что обвинение предъявлено только Сачкову как физическому лицу и не касается компании.

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