В Киеве прогремели взрывы

В Киевской области работает ПВО, воздушная тревога объявлена в ряде украинских регионов

В Киеве раздались взрывы, сообщают Суспільне и «Зеркало недели».

По словам главы городской военной администрации Сергея Попко, в области работают силы ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат также в Черкасской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях.

За несколько часов до этого взрывы прогремели в Сумах. Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа идут бои между российскими и украинскими военными.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.