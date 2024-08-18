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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киевской области работает ПВО, воздушная тревога объявлена в ряде украинских регионов

В Киеве раздались взрывы, сообщают Суспільне и «Зеркало недели».

По словам главы городской военной администрации Сергея Попко, в области работают силы ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат также в Черкасской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

За несколько часов до этого взрывы прогремели в Сумах. Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа идут бои между российскими и украинскими военными.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев взрывы Украина Военная операция на Украине
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