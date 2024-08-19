Власти сообщили о работе ПВО вблизи Киева
Неподалеку от Киева работают силы противовоздушной обороны, сообщает городская военная администрация в телеграм-канале. В 2:40 мск в городе объявили воздушную тревогу. Ее отменили в 2:56 мск.
До этого областная военная администрация сообщала о работе ПВО в Киевской области. В регионе сигналы воздушной тревоги звучат с 0:50 мск.
В ночь на 18 августа в Киеве прогремели взрывы. Тогда городская военная администрация также сообщала о работе ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов