Власти сообщили о работе ПВО вблизи Киева

На фоне объявленной воздушной тревоги военная администрация сообщила о работе ПВО неподалеку от Киева

Неподалеку от Киева работают силы противовоздушной обороны, сообщает городская военная администрация в телеграм-канале. В 2:40 мск в городе объявили воздушную тревогу. Ее отменили в 2:56 мск.

До этого областная военная администрация сообщала о работе ПВО в Киевской области. В регионе сигналы воздушной тревоги звучат с 0:50 мск.

В ночь на 18 августа в Киеве прогремели взрывы. Тогда городская военная администрация также сообщала о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.