Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
В Киевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в военной администрации региона. В регионе с 0:50 мск действует воздушная тревога. В 2:40 сигнал начал действовать и в Киеве.
Также сигналы воздушной тревоги звучат в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов