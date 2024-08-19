Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

В Киевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в военной администрации региона. В регионе с 0:50 мск действует воздушная тревога. В 2:40 сигнал начал действовать и в Киеве.

Также сигналы воздушной тревоги звучат в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.