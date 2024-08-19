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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в военной администрации региона. В регионе с 0:50 мск действует воздушная тревога. В 2:40 сигнал начал действовать и в Киеве.

Также сигналы воздушной тревоги звучат в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

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