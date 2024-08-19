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Военная операция на Украине ,  
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«Газпром» продолжил транзит газа через ГИС «Суджа» и Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
«Газпром» GAZP ₽126,94 +0,46% Купить
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Российский газ продолжает поставляться через Украину в утвержденном объеме через станцию в Судже в Курской области, заявка на «Сохрановку» по-прежнему отклоняется, сообщил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Так, по его словам, через «Суджу» в понедельник, 19 августа, поставляется 42,1 млн куб. м.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через «Сохрановку». После этого «Суджа» осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжается транзит.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на территорию Суджанского района Курской области, с тех пор в приграничных частях региона продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов назвал целью атаки ВСУ в Курской области «захват участка территории Суджанского района». Минобороны уточнило, что продвижение украинских военных вглубь региона остановлено.

9 августа «Газпром» начал наращивать объемы подачи газа. В тот день компания передала 38,5 млн куб. м в сутки, а на следующий, 10 августа, — уже 39,6 млн куб. м в сутки. Куприянов тогда заявил, что нападение ВСУ на Курскую область привело к резкому росту биржевых цен и на природный газ, и на СПГ.

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