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Военная операция на Украине ,  
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«Газпром» увеличил подачу газа в Европу через курскую Суджу

Сюжет
Военная операция на Украине
«Газпром» GAZP ₽128,79 +0,51% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Объем подачи газа в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области вырос на 3% по сравнению с предыдущим днем, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».

В настоящий момент компания подает газ в объеме 39,6 млн куб. м в сутки. Накануне, 9 августа, этот показатель составлял 38,5 млн куб. м в сутки. Газ поступает в европейские страны транзитом через Украину.

В «Газпроме» отметили, что украинская сторона отклонила заявку на прокачку через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области.

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Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на территорию Суджанского района Курской области, с тех пор в приграничных частях региона продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов называл целью атаки ВСУ в Курской области «захват участка территории Суджанского района». Минобороны заявляло, что продвижение украинских военных вглубь региона остановлено.

Накануне, 9 августа, мэр Суджи Виталий Слащев сообщил, что в городе идут обстрелы. При этом он отметил, что обстановка «нормальная», «потихоньку ведется» эвакуация жителей.

В тот же день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что нападение ВСУ на Курскую область привело к резкому росту биржевых цен и на природный газ, и на СПГ. «9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — задался вопросом Куприянов.

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Теги
Газпром Суджа Курская область ГИС газ Украина Европа
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