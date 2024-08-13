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Военная операция на Украине ,  
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Прокачка газа через «Суджу» вернулась на уровень до вторжения ВСУ

Куприянов: «Газпром» вернул на плановый уровень транзит газа через «Суджу»
Сюжет
Военная операция на Украине
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Корпорация «Газпром» продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, его цитирует «РИА Новости».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 13 августа», — сказал Куприянов. Он отметил, что заявка на ГИС «Сохрановка» по-прежнему отклонена. В мае 2022 года Украина прекратила прием газа для транзита через нее. После этого «Суджа» осталась единственной ГИС, через которую продолжается транзит.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Утром 6 августа подразделения ВСУ вошли на территорию Суджанского района Курской области, с тех пор в приграничных частях региона продолжаются бои. В области введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов назвал целью атаки ВСУ в Курской области «захват участка территории Суджанского района». Минобороны уточнило, что продвижение украинских военных вглубь региона остановлено.

9 августа «Газпром» начал наращивать объемы подачи газа. В тот день компания передала 38,5 млн куб. м в сутки, а на следующий, 10 августа, — уже 39,6 млн куб. м в сутки. Куприянов заявил, что нападение ВСУ на Курскую область привело к резкому росту биржевых цен и на природный газ, и на СПГ.

За неделю боев в Курской области под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, там остались около 2 тыс. человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км.

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Газпром Суджа Курская область Украина
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