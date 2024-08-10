Польша закупит у США несколько сотен ракет на более чем $850 млн

Польша заключила с США сделку на поставки нескольких сотен ракет средней дальности AMRAAM на сумму около $850 млн. Поставки планируется начать в 2029 году. Ракеты совместимы с истребителями F-16

Ракета AIM-120C AMRAAM (Фото: Oliver Brandt / imagebroker.com / Global Look Press)

Польское агентство по вооружению подписало соглашение с правительством США на поставку «нескольких сотен» ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM на сумму около $850 млн, сообщило ведомство в X.

«Поставки будут осуществляться в 2029-2033 годах. Авиационные боевые средства будут использоваться находящимися на вооружении ВВС боевыми самолетами», — добавили там.

AIM-120 AMRAAM — ракеты средней дальности, предназначенные для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракеты находятся на вооружении ВВС США и других стран НАТО. Польша также располагает ими. Эти ракеты — основное вооружение для истребителей F-15 и F-16, а также истребителя пятого поколения F-22. F-16 есть на вооружении у польских военных.

В марте Госдепартамент США одобрил продажу Польше ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования на $1,69 млрд. Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США (DSCA) тогда отмечало, что это будет способствовать повышению оперативной совместимости польских Военно-воздушных сил с объединенными силами США и других союзников по НАТО.

В том же месяце Госдеп одобрил продажу Польше и других ракет класса «воздух-воздух» — AIM-9X Block II Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения. Сумма сделки вместе с связанными с ракетами «элементами материально-технического обеспечения и поддержки программы» оценивалась в $219,1 млн.

Польша активизировала усилия по модернизации армии в 2022 году и нарастила затраты на оборону. Так, в этом году Варшава планирует потратить около 4% ВВП на военные нужды, а в следующем — 5%. В прошлом году Польша, в частности, закупила у США почти 500 установок реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставки должны начаться в конце следующего года.

США также поставляют Польше истребители F-35, вертолеты Apache, танки Abrams и ЗРК Patriot.