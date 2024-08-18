Минобороны отчиталось о шести сбитых дронах ВСУ над российскими регионами

Пять украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО в ночь с 17 на 18 августа над тремя российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По два БПЛА самолетного типа уничтожили над Белгородской и Ростовской областями, еще один — над территорией Курской области. Позднее ведомство сообщило, что еще один дрон сбит в Белгородской области около 07:25 мск.

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись склады с дизтопливом. Этой же ночью в Курской области объявили ракетную опасность, она продлилась девять минут.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Ситуация в приграничье обострилась после того, как утром 6 августа ВСУ напали на территорию Курской области, боевые действия идут там до сих пор. 12 августа врио курского губернатора Алексей Смирнов рассказал, что под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов региона, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс. 17 августа МЧС сообщило, что еще более 3 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов региона за сутки.