В Курской области ракетная опасность продлилась девять минут

Режим ракетной опасности объявили в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Сигнал отменили через девять минут.

Последний раз предупреждение действовало в области поздним вечером 17 августа. Его отменили в 00:20 мск 18 августа.

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. Из региона уехали около 120 тыс. граждан.

Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».