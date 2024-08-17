МЧС: за сутки из Курской области были эвакуированы 3 тыс. человек

МЧС сообщило об эвакуации 3 тыс. человек из Курской области за сутки

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Более 3 тыс. человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области за сутки, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Особое внимание уделяется пожилым и семьям с детьми. Организовано перемещение в другие регионы железнодорожным транспортом и автобусами», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 24 российских регионах работает 171 пункт временного размещения (ПВР). На настоящий момент в них располагаются около 10 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей.

Подразделения ВСУ зашли на приграничные территории Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. 12 августа врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов региона, эвакуации подлежат 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уехали 121 тыс.

Накануне, 16 августа, в Глушковском районе, где объявлена обязательная эвакуация, при ударе украинских военных был разрушен мост через реку Сейм. Источник ТАСС отмечал, что уничтожение переправы «отрезало» часть жителей района от эвакуации наземным способом. Власти района подтверждали, что разрушение моста усложнило эвакуацию, однако подчеркивали, что существуют и другие варианты, чтобы вывезти жителей.