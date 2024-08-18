Минобороны показало работу самоходной техники в Курской области
Минобороны опубликовало видео с работой расчетов самоходной техники в приграничном районе Курской области.
«На кадрах — боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север», — говорится в сообщении.
В ходе боев артиллеристы используют осколочно-фугасные боеприпасы, которые способны поражать как живую силу, так и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметили в Минобороны.
17 августа российские военные уничтожили на аэродромах три вертолета ВСУ — два Ми-8 и один Ми-17, а также украинский бомбардировщик Су-24. Удар по самолету на аэродроме в Днепропетровской области был нанесен ракетой «Искандер-М».
Как сообщило Минобороны, разведчики вычислили подготовку бомбардировщика к боевому взлету. Удар был нанесен во время прикрепления ракет Storm Shadow к пилонам самолета.
Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Как сообщал врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа, украинские войска контролируют 28 населенных пунктов в регионе.
Из региона уехали около 120 тыс. человек. 16 августа, украинская армия ударила по мосту через реку Сейм в Глушковском районе, в результате он был разрушен.
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