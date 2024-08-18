Израиль сообщил об уничтожении двух высокопоставленных боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) уничтожила двух высокопоставленных членов ХАМАС при ударе по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. в телеграм-канале.

«Самолет атаковал с воздуха автомобиль бригады в Дженине, убив двух высокопоставленных боевиков ХАМАС», — говорится в сообщении.

Один из террористов — Ахмед Абу Ара — неоднократно участвовал в нападениях. Он занимал пост высокопоставленного чиновника и участвовал в производстве взрывчатых веществ для террористических целей. Боевик по имени Рафат Доаси работал над созданием военной инфраструктуры ХАМАС, отмечает ЦАХАЛ.

Оба боевика фигурировали в расследовании теракта в районе Иорданской долины на Западном берегу, совершенного в августе 2024 года. Террористы обстреляли несколько автомобилей, в результате погиб гражданин Израиля.

Тель-Авив также нанес удар по городу Завайда в секторе Газа. В результате атаки погибли минимум 17 палестинцев, десятки получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав анклава. Большинство погибших были членами одной семьи, среди них было восемь детей и четыре женщины, заявили представители ведомства.

За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Убийство руководства ХАМАС Израиль называл одной из своих главных военных целей.

В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. Его считали одним из ответственных за атаку группировки на Израиль 7 октября. Предположительно, Хания погиб из-за прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства. Иран обещал «суровое наказание» Израилю за гибель Хании. Тель-Авив не подтверждал причастность к убийству Хании.

После этого Израиль нанес удар по Бейруту. Погиб один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр, который курировал высокоточное оружие в группировке. В начале августа ЦАХАЛ заявила о ликвидации замминистра экономики ХАМАС, израильские ВВС также нанесли удар по командиру спецназа «Хезболлы» «Радван» Али Джамалю Альдину Джаваду.