 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

ЦАХАЛ подтвердила убийство замминистра экономики ХАМАС

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Абед&nbsp;Аль-Зери
Абед Аль-Зери (Фото: GOPIsrael / X)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации замминистра экономики ХАМАС в Газе Абделя Фаттаха аз-Зарии, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Военные Израиля убили аз-Зарии 4 августа. Согласно данным ЦАХАЛ, он также работал в производственном отделе военного крыла ХАМАС, которое занимается расширением возможностей ХАМАС в области вооружения.

Накануне, как сообщил телеканал Al Mayadeen, в доме чиновника в городе Дейр-эль-Балах (располагается в центральной части эксклава) взорвалась бомба. Помимо аз-Зарии, погибла также его мать.

В управлении по работе со СМИ сектора Газа подтвердили смерть замминистра.

Переговоры ХАМАС и Израиля в очередной раз зашли в тупик
Политика
Сектор Газа

Израильские власти называют ликвидацию руководства ХАМАС одной из главных целей военной операции, начатой после атаки 7 октября 2023 года.

1 августа Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Днем ранее в Тегеране был убит глава политбюро группировки Исмаил Хания. Но в отличие от ликвидации ад-Дейфа сами израильские власти не стали подтверждать свою причастность к убийству Хании.

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев

Курс биткоина упал ниже $50 тыс

Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья

Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
Материалы по теме
ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных из Ливана ракет
Политика
В ЦАХАЛ отказались комментировать убийство главы политбюро ХАМАС
Политика
В ЦАХАЛ заявили об убийстве в Бейруте одного из командиров «Хезболлы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Взяли стул и рыбу: протестующе ворвались в резиденцию премьера БангладешПолитика, 14:09
Олимпийского чемпиона из Италии застали спящим на улице в паркеСпорт, 13:57
Индия объявила о повышении уровня тревоги на границе с БангладешПолитика, 13:56
Украинский гимнаст выиграл серебро Олимпиады на параллельных брусьяхСпорт, 13:55
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Украина выиграла седьмую медаль. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:51
Фрегат «Штандарт» не пропустят в французский порт из-за санкций ЕСПолитика, 13:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:46
Экс-главу Московской антидопинговой лаборатории вновь объявили в розыскОбщество, 13:45
Программу строительства арендного жилья на селе расширили на 18 регионовНедвижимость, 13:42
ЦАХАЛ подтвердила убийство замминистра экономики ХАМАСПолитика, 13:38
В Европарламенте предложили исключить Венгрию из Шенгенской зоныПолитика, 13:38
Несколько бригадных подразделений ВСУ попали в окружение в ДНРПолитика, 13:32
Генконсульство смогло снять часть обвинений с россиянок за драку в ТурцииОбщество, 13:31