ЦАХАЛ подтвердила убийство замминистра экономики ХАМАС

Абед Аль-Зери (Фото: GOPIsrael / X)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации замминистра экономики ХАМАС в Газе Абделя Фаттаха аз-Зарии, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Военные Израиля убили аз-Зарии 4 августа. Согласно данным ЦАХАЛ, он также работал в производственном отделе военного крыла ХАМАС, которое занимается расширением возможностей ХАМАС в области вооружения.

Накануне, как сообщил телеканал Al Mayadeen, в доме чиновника в городе Дейр-эль-Балах (располагается в центральной части эксклава) взорвалась бомба. Помимо аз-Зарии, погибла также его мать.

В управлении по работе со СМИ сектора Газа подтвердили смерть замминистра.

Израильские власти называют ликвидацию руководства ХАМАС одной из главных целей военной операции, начатой после атаки 7 октября 2023 года.

1 августа Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Днем ранее в Тегеране был убит глава политбюро группировки Исмаил Хания. Но в отличие от ликвидации ад-Дейфа сами израильские власти не стали подтверждать свою причастность к убийству Хании.