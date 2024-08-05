ЦАХАЛ подтвердила убийство замминистра экономики ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации замминистра экономики ХАМАС в Газе Абделя Фаттаха аз-Зарии, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Военные Израиля убили аз-Зарии 4 августа. Согласно данным ЦАХАЛ, он также работал в производственном отделе военного крыла ХАМАС, которое занимается расширением возможностей ХАМАС в области вооружения.
Накануне, как сообщил телеканал Al Mayadeen, в доме чиновника в городе Дейр-эль-Балах (располагается в центральной части эксклава) взорвалась бомба. Помимо аз-Зарии, погибла также его мать.
В управлении по работе со СМИ сектора Газа подтвердили смерть замминистра.
Израильские власти называют ликвидацию руководства ХАМАС одной из главных целей военной операции, начатой после атаки 7 октября 2023 года.
1 августа Израиль подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Днем ранее в Тегеране был убит глава политбюро группировки Исмаил Хания. Но в отличие от ликвидации ад-Дейфа сами израильские власти не стали подтверждать свою причастность к убийству Хании.
Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной
Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы
Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%
Цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель впервые почти за семь месяцев
Курс биткоина упал ниже $50 тыс
Названы топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья
Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров
Подборка каналов РБК в Telegram