Байден рассказал, чего ожидает в случае заключения сделки Израиля и ХАМАС

Если Израиль и ХАМАС заключат сделку о прекращении огня, Иран может отказаться от удара по Израилю, полагает Байден. Переговоры состоятся 15 августа, ХАМАС решил не участвовать в них, разведки прогнозируют удар Ирана до этой даты

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает иранского отказа от нанесения удара по Израилю в ответ на гибель экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, если Израиль и палестинская группировка договорятся о прекращении огня.

«Это мое ожидание», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос, передает The Times of Israel.

Переговоры должны пройти в четверг, 15 августа, при посредничестве США, Египта и Катара. Однако пока ХАМАС отказался присутствовать, хотя, по данным CNN, хочет заключить сделку. Израиль согласился направить делегацию.

Байден отметил, что достижение соглашения «становится все труднее», но добавил, что «не сдается». «Посмотрим, что предпримет Иран. Посмотрим, что произойдет», — сказал он.

Хания погиб ночью 31 июля в резиденции в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Иран сообщил, что экс-лидер ХАМАС был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боеголовкой массой около 7 кг», и возложил ответственность за организацию убийства на Израиль. Тегеран пообещал отомстить за произошедшее «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Израиль не подтверждал причастность к гибели Хании, но заявлял, что готов к нападению Ирана.

В США и Израиле полагают, что атака может произойти в ближайшие дни, в том числе до момента переговоров, и возможно, она превзойдет по силе апрельский удар Ирана, нанесенный в ответ на атаку Израиля в Сирии.

С момента последнего временного перемирия Израиля и ХАМАС, во время которого произошел обмен израильских заложников на палестинских заключенных, прошло более девяти месяцев. Стороны в этот период ведут безуспешные переговоры о новой сделке. В начале августа они снова зашли в тупик, одна из причин этого — требования Израиля, которые не одобряет ХАМАС.

Байден не раз призывал стороны к заключению соглашения. Весной он выступил с планом прекращения огня, который, как отмечало агентство Reuters, служит «рамочной программой» сделки.