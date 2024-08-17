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Покушение на Прилепина ,  
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В деле о покушении на Прилепина установили сообщника главного обвиняемого

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Покушение на Прилепина

Следствие установило сообщника Александра Пермякова, который подозревается в совершении покушения на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, материалы дела в отношении пособников Пермякова вывели в отдельное производство.

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Накануне дело о покушении на писателя поступило во 2-й окружной военный суд, дату слушания пока не назначили. Александру Пермякову предъявили обвинения сразу по нескольким статьям. В частности, его обвиняют в совершении террористического акта, подготовке к нему, незаконном приобретении оружия, изготовлении взрывчатых веществ и подделке документов.

Следствие считает, что летом 2022 года Пермякова привлекли к теракту Службы безопасности Украины (СБУ), предложив ему 145 тыс. руб. В апреле 2023 года тот изготовил два взрывных устройства, и установил их у дома Прилепина.

Машина писателя взорвалась в прошлом мае на трассе в Нижегородской области, погиб соратник писателя Александр Шубин. Прилепин, который был за рулем автомобиля, выжил, но получил ранения. В тот же день Пермякова задержали, а 8 мая — арестовали.

Москва возложила ответственность за покушение на Киев и страны Запада. На Украине причастность к подрыву автомобиля российского писателя не подтвердили, но и не опровергли.

Позже Прилепина назначили на должность замкомандира полка «Оплот», после чего он стал подполковником Росгвардии. В июле 2024 года Минобороны наградило его медалью «За укрепление боевого содружества».

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Захар Прилепин покушение СБУ сообщник
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