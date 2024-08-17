Вильфанд предупредил о подтоплениях на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке дожди будут продолжаться 19 и 20 августа, уровень воды в реках поднимется до одного метра, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«19 и 20 числа в Приморском крае прогнозируются порывистый ветер и очень сильные дожди», — рассказал эксперт. По его словам, из-за интенсивных осадков «пониженные территории» в регионе будут подтоплены.

Кроме того, дожди будут идти до следующей недели в Амурской области, а также в Забайкальском и Хабаровском краях. В частности, ожидается, что на реке Онон в Забайкалье уровень воды достигнет «критической отметки».

15 августа Вильфанд предупредил о подтоплениях и выходе рек из берегов в Татарстане из-за сильных дождей, которые также прогнозировались на территории Свердловской и Томской областей. 2 августа из-за ливней три села подтопило в Бурятии. Ранее из-за сильных дождей с окрестных холмов сошел сель.