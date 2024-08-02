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В Бурятии из-за ливней подтопило три села. Видео

В Тарбагатайском районе Бурятии из-за ливней подтопило три села и часть трассы

В Бурятии из-за ливней подтопило три села. Видео
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В Тарбагатайском районе Бурятии, где из-за ливней подтопило три села, федеральную трассу и смыло два пешеходных моста, ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщает «Байкал-Daily».

Подтопленными оказались придомовые территории селах Десятниково, Большой Куналей и Тарбагатай. Течением реки Тарбагатайка смыты два пешеходных моста.

Накануне из-за сильных дождей с окрестных холмов сошел сель, что привело к подтоплению дворов, а также участка федеральной трассы «Байкал» вблизи села Десятниково.

В последние дни июля в Башкирии власти эвакуировали почти сто человек с подтопленных из-за паводка территорий. По данным МЧС, жители населенных пунктов, которым грозило подтопление, были предупреждены об угрозе. 

Днем 28 июля «РБК Уфа» сообщил о 69 придомовых подтопленных территориях и 45 эвакуированных жителях.

МЧС попросило жителей и гостей республики из-за ухудшения погоды воздержаться от проведения сплавов, походов в горы и других видов туристического отдыха.

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наводнение ливни Бурятия
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