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На Санкт-Петербург обрушился мощный ливень. Видео

Мощный ливень и ветер обрушились на Петербург

На Санкт-Петербург обрушился мощный ливень. Видео
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Мощный ливень обрушился на Санкт-Петербург. Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов ранее предупреждал о влиянии циклона DELIA.

Он написал, что жаркая погода будет резко меняться с прохождением холодного атмосферного фронта вечером.

По словам Колесова, ливни, дожди и грозы пройдут через все западные районы Ленинградской области, а Санкт-Петербург такая погода затронет в период 17–20 часов.

Атмосферный фронт проходит достаточно быстро и к ночи, уже ослабевая, сместится на восток Ленинградской области, уточнил метеоролог.

Вылет самолетов из Пулково приостановили из-за ливня и грозы
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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Ранее РБК сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы», что из-за непогоды вылет самолетов из Пулково временно приостановили. Так, отменили рейсы в Ереван и Москву.

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Санкт-Петербург ливень непогода
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