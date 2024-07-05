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В Москву пришел сильный ливень. Видео

Ливень с сильными порывами ветра начался в отдельных районах Москвы
Ливень в Москве сопровождается громом и порывами ветра, власти сообщили о случаях падения деревьев

В Москву пришел сильный ливень. Видео
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В некоторых районах Москвы начался сильный ливень, о котором столичные власти предупреждали, начиная со среды. Он сопровождается порывами ветра и громом.

Комплекс городского хозяйства сообщил, что зафиксированы случаи падения деревьев. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с, может выпасть до половины месячной нормы осадков. Москвичей попросили по возможности не выходить на улицу из-за непогоды. В Подмосковье прошел град.

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Фото:Роскосмос

На этой неделе в Москве и других регионах установилась жаркая погода, был зафиксирован ряд температурных рекордов. В столице рекорды были побиты два дня подряд: 2 июля столбики термометров превысили отметку 1890 года, поднявшись до +32,1°С, а 3 июля — отметку 1917 года, превысив +32,7°С. Накануне, 4 июля, воздух прогрелся до +33,5°С.

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