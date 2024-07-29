В Миассе начали частичную эвакуацию из-за угрозы подтопления

По словам губернатора, существует угроза, что вода из прудов в Миассе и пригороде дойдет до жилых домов. Власти решили превентивно эвакуировать жителей. Ранее в области прорвало дамбы из-за ливней

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Превентивная эвакуация началась в Миасском городском округе Челябинской области из-за угрозы затопления, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть риск, угроза того, что так называемый городской пруд, плюс отдельный пруд у населенного пункта Смородинка, это все пригород Миасса, что вода дойдет до жилых домов, она до сих пор поднимается. А она до сих пор поднимается. Поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность», — сказал он.

Население Миасса — 147 тыс. человек.

Вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе Челябинской области прорвало дамбу. Причиной стали мощные ливни и увеличение притока воды. В результате оказались затоплены близлежащие поселки, жителей эвакуировали. Параллельно начали выходить из берегов реки в других районах Челябинской области.

Киалимское водохранилище расположено в 30 км по прямой от Миасса. Однако на деле расстояние в несколько раз больше, поскольку вода идет по руслам рек.

На следующий день, 27 июля, рухнула дамба в Еткульском районе области. 28 июля из берегов вышла река Миасс в центре Челябинска.

В Карабашском городском округе, Саткинском городском поселении и Коркинском муниципальном округе ввели режим ЧС из-за угрозы затопления. Текслер пообещал помощь пострадавшим от наводнений.