Пиротехники обезвредили ракету около объекта энергетики в Курской области

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Пиротехники МЧС, занимающиеся уничтожением взрывоопасных предметов в Курской области, обезвредили в пятницу ракету недалеко от объекта энергетического комплекса региона, сообщили в министерстве.

«Сегодня на территории объекта энергетического комплекса пиротехники обезвредили ракету, предположительно, американского производства», — уточнили там.

По данным МЧС, за сутки специалисты обошли порядка 2 га территории. Более 70 различных взрывоопасных предметов удалось обнаружить и обезвредить.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что к тому моменту ВСУ контролировали 28 населенных пунктов в Курской области, а о судьбе 2 тыс. проживающих там человек ничего не известно. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что всего Украина задействовала 11 тыс. военных в ходе атаки на регион. Накануне он заявил, что блокирование ВСУ на курском направлении завершается.

Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией».

Минобороны России отчитывалось об уничтожении сотен единиц бронетехники западного производства в боях с ВСУ. Sky New писал, что украинцы задействовали на этом направлении в том числе британские танки Challenger 2.