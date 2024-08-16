В Москве ночь на 16 августа стала самой холодной за 20 лет

Фото: Олег Яковлев / РБК

Ночь на 16 августа в Москве стала самой холодной за последние 20 лет, минимальная температура составила 9,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минимальная температура за ночь составила плюс 9,6 — это самая низкая ночная температура за все лето. Кроме того, так прохладно в ночь на 16 августа не было последние 20 лет, тогда минимум составил плюс 8,1 градуса», — сказал синоптик.

По его словам, в Московской области наблюдались «сентябрьские показатели»: холоднее всего было в Михайловском — 5,2 градуса, на метеостанциях в Черустях — 5,4, Подмосковной — 5,5 и Ново-Иерусалиме — 5,6 градуса.

На выходных ночи в столице станут теплее, прогнозируется температура воздуха от 10 до 15 градусов, добавил Тишковец.

В июне среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму. В июле жара продолжилась: второго числа воздух прогрелся до плюс 34 градусов.

12 июля Тишковец назвал РБК оставшийся срок жаркого лета в Центральной России. Он предупредил, что в августе ожидается температура не более 21–22 градусов. Это норма в рамках сезона, отметил синоптик.

По его словам, если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной.

31 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что температура воздуха на территории России в августе будет держаться около нормальных показателей, однако в ряде регионов ожидаются температурные отклонения. Прохладнее обычного будет в центральных и северных районах Якутии, жарче обычного — в некоторых районах Северо-Западного федерального округа, на Урале, на юге Западной Сибири, а также в Приморье.