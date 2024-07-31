 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд назвал регионы России, где август будет жарким

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Температура воздуха на территории России в августе будет держаться около нормальных показателей, однако в ряде регионов ожидаются температурные отклонения. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Август не принесет аномальной жары большинству регионов страны. Температура будет колебаться около привычных для этого времени года значений», — сказал Вильфанд.

Однако, по словам синоптика, отклонения от нормы все же ожидаются: прохладнее обычного будет в центральных и северных районах Якутии.

Жарче обычного — в некоторых районах Северо-Западного федерального округа, на Урале, на юге Западной Сибири, а также в Приморье.

Москвичам порекомендовали пересесть на метро из-за непогоды
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

12 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал РБК оставшийся срок жаркого лета в Центральной России. Он предупредил, что в третью декаду июля ожидается температура около 25 градусов, а уже в августе — не более 21–22 градусов. Это норма в рамках сезона, отметил синоптик.

По его словам, если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной.

31 июля в Кобяйском и Верхнеколымском районах Якутии выпал снег, сообщило информагентство Якутии ЯСИА. Глава села Себян-Кюель Кобяйского района Алена Кривошапкина заявила, что с конца прошлой недели жители топят печки, а ранним утром температура воздуха приближается к нулю.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Погода климат Гидрометцентр Роман Вильфанд новости
Материалы по теме
Москвичам порекомендовали пересесть на метро из-за непогоды
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Общество
Вильфанд пообещал рекордную жару нескольким регионам на следующей неделе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Страны G7 призвали Венесуэлу опубликовать данные о выборахПолитика, 19:12
FT сообщила, что детей в Opus Dei заставляли заниматься самоистязаниямиОбщество, 19:11
Даниил Медведев не пробился в четвертьфинал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 19:06
Медведев последним из россиян вылетел с Олимпиады в одиночном разрядеСпорт, 19:01
Росстат выявил рекордный рост реальных располагаемых доходов россиянЭкономика, 19:00
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал ОлимпиадыСпорт, 18:58
СПБ Биржа запланировала участие в экспериментальных торгах криптовалютойИнвестиции, 18:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гендиректор Adidas извинился за рекламу с участием Беллы ХадидОбщество, 18:49
«Маер» запустил новое медиа в КраснодареПресс-релиз, 18:47
Названы города с наибольшей долей жилья, подходящего под новую IT-ипотекуНедвижимость, 18:44
Аксаков допустил обмен цифрового рубля на биткоин и запуск криптобиржКрипто, 18:43
Кузнецов выбрал СКА. Что известно о самом громком трансфере звезды НХЛСпорт, 18:33
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:27
Bloomberg сообщил о первых F-16 на Украине⁠Политика, 18:22