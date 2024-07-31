Вильфанд назвал регионы России, где август будет жарким

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Температура воздуха на территории России в августе будет держаться около нормальных показателей, однако в ряде регионов ожидаются температурные отклонения. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Август не принесет аномальной жары большинству регионов страны. Температура будет колебаться около привычных для этого времени года значений», — сказал Вильфанд.

Однако, по словам синоптика, отклонения от нормы все же ожидаются: прохладнее обычного будет в центральных и северных районах Якутии.

Жарче обычного — в некоторых районах Северо-Западного федерального округа, на Урале, на юге Западной Сибири, а также в Приморье.

12 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал РБК оставшийся срок жаркого лета в Центральной России. Он предупредил, что в третью декаду июля ожидается температура около 25 градусов, а уже в августе — не более 21–22 градусов. Это норма в рамках сезона, отметил синоптик.

По его словам, если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной.

31 июля в Кобяйском и Верхнеколымском районах Якутии выпал снег, сообщило информагентство Якутии ЯСИА. Глава села Себян-Кюель Кобяйского района Алена Кривошапкина заявила, что с конца прошлой недели жители топят печки, а ранним утром температура воздуха приближается к нулю.