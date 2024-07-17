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Общество ,  
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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Усиление ветра до 15 м/с и сильный дождь с грозой ожидаются в Москве 18 и 19 июля, рассказал Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее он уточнял РБК, что в четверг к Москве ночью будет приближаться фронтальный холодный раздел и начнутся дожди, в этой связи возникнет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, местами сильный, будет гроза, а температура воздуха составит плюс 25-27°C, по области — плюс 24-29°C.

Температура начнет понижаться в выходные, отметил Вильфанд. Ночью она снизится до 15°C, местами возможны небольшие дожди.

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Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

16 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей, что аномальная жара в столице продолжится до 18 июля. После погода вернется к климатической норме, отметил Леус. По словам синоптика, на смену жаркому и сухому антициклону с запада придет атлантический циклон, который принесет дожди, грозы и вернет температуру в норму. 15-17 июля в Москве прогнозировали жару выше 30°С.

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Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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