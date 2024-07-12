Синоптик назвал оставшийся срок жаркого лета в Центральной России

Синоптик Тишковец: жаркое и теплое лето продлится еще три недели

Жаркое и теплое лето с купальным сезоном в Центральной России продлится еще три недели, сообщил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам синоптика, вторая декада июля все еще будет очень теплой, но уже обойдется без экстремальной жары и температурных рекордов.

«На ближайшую неделю температура воздуха в столичном регионе в среднем по ночам будет колебаться от +13 до +18, в послеполуденные часы — от +25 до +30, но переход за 30-градусную высоту уже маловероятен», — написал Тишковец.

В третью декаду ожидается температура около 25 градусов, а уже в августе — не более 21-22 градусов. Это норма в рамках сезона, отметил синоптик.

«Этот прогноз подтверждает и метеостатистика, согласно которой, если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной», — написал Тишковец.

8 июля синоптики пообещали в Москве жару за 30 градусов, объяснив, что в столице «будет править антициклон».

До этого 2 июля жара в Москве побила температурный рекорд, державшийся 134 года. Ранее в этот день главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила о рекордно теплом начале июля в Москве за 25 лет.