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Вильфанд предупредил москвичей о «тревожной» жаре по ночам

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В течение рабочей недели в Москве ожидается аномально жаркая погода, но к выходным температура понизится, заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник температура воздуха в столице составит 31–33 градуса, во вторник — 32–34 градуса, в среду — 32–34 градуса, в четверг — 30–31 градус, в пятницу — 32–34 градуса. «Все рекордные значения для каждого из этих дней находятся в этом диапазоне — от 32 до 34 градусов», — отметил Вильфанд.

Ближайшей ночью температура воздуха в спальных районах Москвы составит 16–18 °С, в центре города — 20–21 °С, а в течение недели — 19–21 °С в спальных районах и 23–25 °С в центре.

«Вот это действительно такая тревожная ситуация, потому что если в квартире нет кондиционера, то организм не успевает восстановиться после дневного зноя», — сказал синоптик.

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Фото:VPales/shutterstock

По словам синоптика, аномальная жара обусловлена расположением гребня высокого давления, которое препятствует образованию облаков, а также активностью солнца.

«Вот в субботу начнется понижение. Температура изменяет циркуляцию, воздушные массы уже будут перемещаться с запада, и это принесет прохладу. И температура понижается сразу на 5–7 градусов», — рассказал Вильфанд.

В июне среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму, в то же время осадков выпало 241% от месячной нормы. сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в пятницу, 5 июля, возможен «атмосферный взрыв» из-за контраста температур при прохождении холодного атмосферного фронта. «В результате формирования гигантских «башенок» гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормовым шквалом, градом диаметром в несколько сантиметров и залповым ливнем интенсивностью до 30 мм в течение одного-двух часов, что составляет 35% от всей июльской нормы дождей», — предупредил Тишковец.

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Теги
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