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Патрушев обвинил Запад в намерении лишить Россию выхода в Балтийское море

Патрушев: Запад использует Швецию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море

Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО. Об этом заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во «внутреннее море» альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — сказал Патрушев.

Кроме того, западные страны «активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море», где члены НАТО хотят увеличить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтрё, считает помощник главы государства.

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Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

О том, что НАТО хочет использовать Балтийское море в случае войны с Россией, заявил в мае бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало Балтийское море почти внутренним «озером» альянса. По его словам, в случае боевых действий акватория Балтийского моря будет использоваться для давления на Калининград.

Президент Владимир Путин неоднократно исключал угрозы нападения России на страны НАТО и называл заявления об этом выдумкой.

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Николай Патрушев Балтийское море НАТО
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Николай Патрушев

помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
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