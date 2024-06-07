Высадку десанта назвали среди целей крупнейших учений НАТО на Балтике
В ходе крупнейших учений военно-морских сил (ВМС) НАТО на Балтике Baltops-2024 будут отрабатывать в том числе десантирование подразделений, сообщает пресс-служба армии Литвы.
В программу активной фазы учений также включены тренировки с использованием подводного флота, отработка разминирования, охраны морских коммуникаций, применения на море средств ПВО.
Учения Baltops 24 начались 5 июня 2024 года в литовском порту в Клайпеде. В этом году в них приняли участие более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, а также 9 тыс. военных. Государства-участники Baltops 24 — 20 стран НАТО, в том числе Турция, США и Германия.
Среди участников — Швеция, которая впервые участвует в учениях как полноправный член Североатлантического альянса.
Учения будут охватывать акватории острова Готланд, Рижского и Ботнического заливов, а также полигоны в Швеции, Польше, Германии и Литве.
В январе 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что масштабные учения НАТО — угроза для России, поэтому Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей.
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