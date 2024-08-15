Президент Палестины заявил о намерении посетить сектор Газа

Махмуд Аббас (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Палестины Махмуд Аббас решил посетить сектор Газа и Иерусалим, об этом он заявил на заседании парламента Турции, сообщает турецкая газета Sabah.

«Я решил поехать в Газу со всеми моими братьями и сестрами. Я поеду, даже если это будет стоить мне жизни», — сказал Аббас. По его словам, после визита в сектор Газа он вместе со своей делегацией посетит Иерусалим.

Махмуд Аббас возглавляет Палестину с 2005 года: сначала он был президентом Палестинской национальной автономии, с 2013 года — государства Палестина. Фактически его администрация не контролирует сектор Газа, который перешел под контроль ХАМАС в 2007 году. Аббас руководит территорией на Западном берегу реки Иордан со столицей в Рамалле.

По словам Аббаса, «гарантией достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке» является «уход Израиля с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году».

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Иран, ливанская группировка «Хезболла» и ХАМАС возложили вину за это на Израиль и пообещали ответить. Израильская сторона свою причастность не признала. До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» — Фуада Шукра.

На фоне происходящего Иран предупредил, что намерен атаковать Израиль. Нанести превентивный удар по Ирану планирует и Израиль, сообщил портал Ynet.