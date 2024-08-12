В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Палестины Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с официальным визитом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
Ранее Кремль анонсировал, что 13 августа состоятся переговоры президента Владимира Путина с Аббасом. Помимо обсуждения развития двустороннего сотрудничества они будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и гуманитарных проблемах в секторе Газа.
Путин и Аббас последний раз лично встречались в Астане в 2022 году. В прошлом году они провели две двусторонние телефонные беседы и один разговор с участием президентов Сирии Башара Асада, Ирана Эбрахима Раиси (на тот момент) и Египта Абдельфаттаха Сиси — через 11 дней после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.
В России палестинский политик последний раз был в 2021 году, он встретился с Путиным в Сочи.
88-летний Аббас возглавляет Палестину с 2005 года: сначала он был президентом Палестинской национальной автономии, с 2013 года — государства Палестина, которое тогда стало страной — наблюдателем ООН. Фактически его администрация не контролирует сектор Газа, который перешел под контроль ХАМАС в 2007-м, Аббас управляет Западным берегом реки Иордан со столицей в Рамалле.
Путин не раз говорил о том, что Россия поддерживает создание независимого палестинского государства. В октябре прошлого года он говорил, что только путем его провозглашения можно решить конфликт между Израилем и Палестиной.
Аббас в преддверии визита дал интервью ТАСС, в котором заявил, что «реализация решения о создании двух государств, основанного на международном праве, уход Израиля с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году, столица которых — Восточный Иерусалим, является гарантией достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».
ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей
Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области
180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области
Путин заявил о невозможности переговоров
Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую