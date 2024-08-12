 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Палестины Аббас

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Аббас не был в России с 2021 года, последняя его встреча с Путиным состоялась в Астане в позапрошлом году. В 2023-м они трижды созванивались, в том числе вскоре после начала войны Израиля и ХАМАС
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с официальным визитом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Ранее Кремль анонсировал, что 13 августа состоятся переговоры президента Владимира Путина с Аббасом. Помимо обсуждения развития двустороннего сотрудничества они будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и гуманитарных проблемах в секторе Газа.

Путин и Аббас последний раз лично встречались в Астане в 2022 году. В прошлом году они провели две двусторонние телефонные беседы и один разговор с участием президентов Сирии Башара Асада, Ирана Эбрахима Раиси (на тот момент) и Египта Абдельфаттаха Сиси — через 11 дней после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

В России палестинский политик последний раз был в 2021 году, он встретился с Путиным в Сочи.

Аббас пообещал добиться признания Палестины и ее членства в ООН
Политика
Махмуд Аббас

88-летний Аббас возглавляет Палестину с 2005 года: сначала он был президентом Палестинской национальной автономии, с 2013 года — государства Палестина, которое тогда стало страной — наблюдателем ООН. Фактически его администрация не контролирует сектор Газа, который перешел под контроль ХАМАС в 2007-м, Аббас управляет Западным берегом реки Иордан со столицей в Рамалле.

Путин не раз говорил о том, что Россия поддерживает создание независимого палестинского государства. В октябре прошлого года он говорил, что только путем его провозглашения можно решить конфликт между Израилем и Палестиной.

Аббас в преддверии визита дал интервью ТАСС, в котором заявил, что «реализация решения о создании двух государств, основанного на международном праве, уход Израиля с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году, столица которых — Восточный Иерусалим, является гарантией достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Махмуд Аббас Палестина Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Аббас пообещал добиться признания Палестины и ее членства в ООН
Политика
Палестинские силы согласились объединиться в правительство под эгидой ООП
Политика
Суд в Гааге призвал Израиль к выплате репараций Палестине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской областиОбщество, 20:33
Самый титулованный британский прыгун в воду завершил карьеру в 30 летСпорт, 20:30
Зеленский поручил добиться разрешения Запада по ударам дальнобойных ракетПолитика, 20:30
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
«Манчестер Сити» и «Атлетико» провели крупнейший трансфер сезонаСпорт, 20:07
Глава ядерного центра назвал срок запуска «царь-лазера»Технологии и медиа, 20:02
«Урал» победил «Уфу» в Первой лиге благодаря голу 16-летнего форвардаСпорт, 19:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МИД Белоруссии вызвали поверенного ЕС из-за маркировки на дронах ВСУПолитика, 19:41
Машина без водителя задавила семерых детей во ВладимиреОбщество, 19:37
«Шли на полусогнутых». Жители курского приграничья — об эвакуацииОбщество, 19:24
Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской областиПолитика, 19:21
Военную базу России не будут обсуждать с главой Минобороны ЦАР в МосквеПолитика, 19:21
В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Палестины АббасПолитика, 19:19
Haval, Changan или Geely: какого подержанного «китайца» купить за ₽1 млнАвто, 19:13