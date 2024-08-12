В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Палестины Аббас

Аббас не был в России с 2021 года, последняя его встреча с Путиным состоялась в Астане в позапрошлом году. В 2023-м они трижды созванивались, в том числе вскоре после начала войны Израиля и ХАМАС

Махмуд Аббас (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с официальным визитом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Ранее Кремль анонсировал, что 13 августа состоятся переговоры президента Владимира Путина с Аббасом. Помимо обсуждения развития двустороннего сотрудничества они будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и гуманитарных проблемах в секторе Газа.

Путин и Аббас последний раз лично встречались в Астане в 2022 году. В прошлом году они провели две двусторонние телефонные беседы и один разговор с участием президентов Сирии Башара Асада, Ирана Эбрахима Раиси (на тот момент) и Египта Абдельфаттаха Сиси — через 11 дней после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

В России палестинский политик последний раз был в 2021 году, он встретился с Путиным в Сочи.

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88-летний Аббас возглавляет Палестину с 2005 года: сначала он был президентом Палестинской национальной автономии, с 2013 года — государства Палестина, которое тогда стало страной — наблюдателем ООН. Фактически его администрация не контролирует сектор Газа, который перешел под контроль ХАМАС в 2007-м, Аббас управляет Западным берегом реки Иордан со столицей в Рамалле.

Путин не раз говорил о том, что Россия поддерживает создание независимого палестинского государства. В октябре прошлого года он говорил, что только путем его провозглашения можно решить конфликт между Израилем и Палестиной.

Аббас в преддверии визита дал интервью ТАСС, в котором заявил, что «реализация решения о создании двух государств, основанного на международном праве, уход Израиля с палестинских территорий, оккупированных в 1967 году, столица которых — Восточный Иерусалим, является гарантией достижения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».