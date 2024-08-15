Минобороны отчиталось об ударе по колонне из 15 топливозаправщиков ВСУ
Российские военные нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Всего, согласно отчету военного ведомства, за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».
10 августа «Искандер» уничтожил командный центр 22-й механизированной бригады ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, погибли 15 человек из числа командного состава подразделения бригады, которая ранее участвовала в боях в ДНР, Сумской и Харьковской областях.
Согласно сводке военного ведомства за 14 августа, российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области. В тот же день министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что жители 183 населенных пунктов Сумской области подлежат первоочередной эвакуации, свои дома уже покинули более 20 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. — дети.
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