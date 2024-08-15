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Политика ,  
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На Украине бывшим командирам «Беркута» предъявили новые обвинения

Протесты в Киеве, Украина, 19 февраля 2014 г.
Протесты в Киеве, Украина, 19 февраля 2014 г. (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Генпрокуратура Украины предъявила бывшим командирам спецподразделения милиции «Беркут» новые обвинения по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем телеграм-канале.

Командирам львовского, харьковского и севастопольского «Беркута» инкриминируют «незаконное препятствование акциям» в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центре Киева.

Имена фигурантов дела не приводятся. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. На рассмотрении суда находятся обвинительные заключения в отношении 19 человек, в том числе десяти высокопоставленных чиновников. Досудебное расследование в отношении шести человек продолжается.

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Площадь Независимости — центральная площадь Киева, на которой происходили главные протесты в 2013–2014 годах. Поводом стало решение действующего на тот момент президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ.

Протесты переросли в конфликт с применением огнестрельного оружия и привели к смене власти в стране. Погибли 77 участников акции и 16 сотрудников правоохранительных органов. Россия считает эти события госпереворотом, Украина — революцией достоинства.

Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела «о массовом убийстве мирных граждан» против Виктора Януковича, занимавшего на момент событий должность президента страны, и бойцов спецподразделения милиции «Беркут».

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«Беркут» создали на Украине в 1992 году, в 2014 году подразделение было расформировано после Евромайдана.

В ходе протестов против экс-президента Виктора Януковича власти использовали «Беркут» для силовых акций против оппозиции. Именно это подразделение разогнало Майдан в конце 2013 года, а затем участвовало в попытках штурма постоянного лагеря протестующих в центре Киева.

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