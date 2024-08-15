Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Северском и Купянском направлениях

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях

Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

«На Купянском направлении <...> Ситуация напряженная <...> Напряженная ситуация на Северском направлении», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Всего с начала суток произошло более 153 боестолкновений, отметил Генштаб.

В последние месяцы российское Минобороны неоднократно отчитывалось о взятии населенных пунктов в зоне военной операции, в том числе в ДНР и в Харьковской области Украины.

После начала атаки на Курскую область 6 августа Киев назвал ее целью усиление позиции на переговорах. Однако позднее в ВСУ признали, что атака на регион не облегчила боев в Донбассе, писала The New York Times со ссылкой на украинских военных.

Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.