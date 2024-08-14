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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ признали гибель пилота МиГ-29 на боевом задании

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Военная операция на Украине
Александр Мигуля
Александр Мигуля (Фото: 40-я бригада тактической авиации Васильков)

При выполнении боевого задания погиб украинский пилот, капитан Александр Мигуля, сообщает 40-я бригада тактической авиации Украины в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Там не уточнили, где и при каких обстоятельствах погиб летчик. Он был командиром авиационного звена авиационной эскадрильи. Мигуля, как утверждают в бригаде, совершил на истребителе МиГ-29 более 160 боевых вылетов и был удостоен орденов «За мужество» ІІ и ІІІ степени. Ему было 27 лет.

Пилот погиб 12 августа. Последний раз об уничтожении украинских истребителей МиГ-29 Минобороны России сообщало 9 августа.

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Фото:Сергей Нужненко / Reuters

В феврале 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украине потери ВСУ составили 444 тыс. военнослужащих. В том же месяце украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев за время боевых действий потерял 31 тыс. солдат погибшими. По данным Москвы, к апрелю 2024 года потери ВСУ достигли 500 тыс. человек.

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