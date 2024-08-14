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Военная операция на Украине ,  
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Посол призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах

Посол Келин: слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьез
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters)

К заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах не надо серьезно относиться, заявил «РИА Новости» посол России в Лондоне Андрей Келин. Так он прокомментировал интервью Зеленского, в котором украинский лидер сказал о возможности начала переговорного процесса с Россией без условия возврата территорий.

По мнению Келина, «какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать». «Тем более с учетом его непроясненного статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов», — отметил посол. Он добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией «не в фаворе».

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Владимир Зеленский

30 июня Зеленский сказал в интервью Philadelphia Induirer, что переговоры Украины с Россией через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре. По мнению Зеленского, схожую модель можно использовать и при урегулировании вопросов территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства. В качестве посредников могут выступить представители стран «с любых континентов».

Через несколько дней, 8 июля, Зеленский уточнил, что в роли посредника в переговорах между Украиной и Россией могут выступить только США, Китай и Евросоюз. По словам Зеленского, склонить Россию к прекращению боевых действий могут «только серьезные, сильные союзы» с экономикой, от которой зависит Москва, или армией сильнее российской.

Президент России Владимир Путин предложил свою мирную инициативу, в которой среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам он назвал признание на международном уровне ДНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, а также отказ Украины вступать в НАТО. Зеленский счел это предложение ультиматумом. На Западе также раскритиковали инициативу.

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Андрей Келин Великобритания Украина Владимир Зеленский мирные переговоры
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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