Посол призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах
К заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах не надо серьезно относиться, заявил «РИА Новости» посол России в Лондоне Андрей Келин. Так он прокомментировал интервью Зеленского, в котором украинский лидер сказал о возможности начала переговорного процесса с Россией без условия возврата территорий.
По мнению Келина, «какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать». «Тем более с учетом его непроясненного статуса. На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов», — отметил посол. Он добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией «не в фаворе».
30 июня Зеленский сказал в интервью Philadelphia Induirer, что переговоры Украины с Россией через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре. По мнению Зеленского, схожую модель можно использовать и при урегулировании вопросов территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства. В качестве посредников могут выступить представители стран «с любых континентов».
Через несколько дней, 8 июля, Зеленский уточнил, что в роли посредника в переговорах между Украиной и Россией могут выступить только США, Китай и Евросоюз. По словам Зеленского, склонить Россию к прекращению боевых действий могут «только серьезные, сильные союзы» с экономикой, от которой зависит Москва, или армией сильнее российской.
Президент России Владимир Путин предложил свою мирную инициативу, в которой среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам он назвал признание на международном уровне ДНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, а также отказ Украины вступать в НАТО. Зеленский счел это предложение ультиматумом. На Западе также раскритиковали инициативу.
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