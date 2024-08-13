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Политика ,  
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РКН заблокировал зеркало «Фикбука» из-за пропаганды нетрадиционных связей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор ограничил доступ также и к зеркалу сайта русскоязычных фанфиков «Фикбук», сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства.

«Роскомнадзор ограничил доступ к копии сайта «Фикбук» за распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — уточнили там.

На «Фикбуке» пользователи публикуют фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов, анимации и других проектов. Сайт является крупнейшей русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй, а также литературоведческих статей.

В канале сообщества в Telegram его организаторы отметили, что, несмотря на блокировку, материалы на портале «продолжают писать и читать из многих других стран, где говорят на русском языке». По их данным, посещаемость «Фикбука» составляет 1,5 млн пользователей в день; падение «не так велико» — в среднем всего до 25%.

«Фикбук» решил удалить ЛГБТ-контент для пользователей из России
Политика
Фото:Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Сам сайт площадки заблокирован с 12 июля. В РКН тогда заявили, что направили владельцам сайта (серверы «Фикбука» расположены в Литве) требование удалить с ресурса контент с ЛГБТ-пропагандой («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Платформа отчиталась об удалении контента, но в ведомстве по-прежнему находили там запрещенные материалы и отказались снять блокировку.

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