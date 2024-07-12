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Роскомнадзор заблокировал крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками

Роскомнадзор заблокировал крупнейший русскоязычный сайт с фанфиками «Фикбук»
РКН на неделе направил владельцам сайта требование удалить контент с ЛГБТ, отметив, что ранее удаленную информацию просто переносили с одних страниц и на другие. В «Фикбуке» сообщили, что работают над решением проблемы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшей русскоязычной площадке фанфиков — сайту «Фикбук» («Книга фанфиков»). Информация о блокировке появилась в универсальном сервисе проверки ограничения доступа к сайтам ведомства.

На «Фикбуке» публикуются фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и других проектов. Сайт является крупнейшей русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй, а также литературоведческих статей.

Ранее на этой неделе Роскомнадзор направил владельцам сайта (серверы «Фикбука» расположены в Литве) требование удалить с ресурса контент с ЛГБТ-пропагандой («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). «На ресурсе размещено множество ЛГБТ-разделов, в связи с чем Роскомнадзор ранее неоднократно направлял площадке уведомления с требованием об их удалении», — заявили в РКН, отметив, что владельцы ресурса ранее удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие.

В телеграм-канале «Фикбук» говорится, что «произошло недоразумение» и что команда сайта работает над тем, чтобы это исправить. «Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку», — отметили в сообществе.

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В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. По данным РКН, с начала 2024 года ведомство заблокировало свыше 26 тыс. страниц, содержащих ЛГБТ-контент.

«Пропаганду ЛГБТ» в России запретили для всех возрастов с декабря 2022 года, ранее законодательство предусматривало запрет на нее среди несовершеннолетних граждан. В случае нарушения предусмотрен штраф — до 400 тыс. руб. для физлиц и до 4 млн руб. для юрлиц.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
книги сайт блокировка Роскомнадзор Литва ЛГБТ
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