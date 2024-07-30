«Фикбук» отчитался об удалении ЛГБТ-контента

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Русскоязычная платформа для публикации фанфиков «Фикбук» («Книга фанфиков») сделала недоступным ЛГБТ-контент («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) для российских пользователей, сообщила администрация сайта.

Там заверили, что сделали «все необходимые изменения, чтобы «Фикбук» соответствовал законам РФ» и сейчас эти изменения проходят проверку в Роскомнадзоре, который ранее заблокировал проект. «К сожалению, время проверки зависит не от нас, это может занять какое-то время», — отмечается в сообщении.

Для пользователей из других стран администрация «Фикбука» оставила все без изменений.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

По решению владельцев платформы, работы с направленностями «‎Слэш»‎ и «‎Фемслэш» заблокированы в России, но доступ к материалам останется у их авторов.

На «Фикбуке» публикуются фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и других проектов. Сайт является крупнейшей русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй, а также литературоведческих статей. «‎Слэш»‎ и «‎Фемслэш» — жанры любительских произведений, в которых описываются романтические отношения между персонажами одного пола.

Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» 12 июля. Ранее ведомство направило владельцам сайта требование удалить с ресурса контент с ЛГБТ-пропагандой. В РКН отметили, что владельцы ресурса ранее удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили ее на другие.

Тогда руководство «Фикбука» заявило, что «произошло недоразумение», их команда работает над исправлением ситуации.

В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Пропаганду ЛГБТ в стране запретили для всех возрастов с декабря 2022 года.