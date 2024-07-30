РКН отказался разблокировать сайт фанфиков «Фикбук» из-за ЛГБТ-контента

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На сайте фанфиков «Фикбук» остался запрещенный контент, поэтому оснований для его разблокировки нет, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«В настоящий момент на сайте «Фикбук» фиксируется наличие запрещенной информации. Основания для разблокировки ресурса отсутствуют», — сказано в сообщении.

На «Фикбуке» пользователи публикуют фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и других проектов. Сайт является крупнейшей русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй, а также литературоведческих статей.

Сайт заблокирован с 12 июля. В РКН заявили, что направили владельцам сайта (серверы «Фикбука» расположены в Литве) требование удалить с ресурса контент с ЛГБТ-пропагандой («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). «На ресурсе размещено множество ЛГБТ-разделов, в связи с чем Роскомнадзор ранее неоднократно направлял площадке уведомления с требованием об их удалении», — отмечали в ведомстве.

30 июля «Фикбук» сообщил, что ЛГБТ-контент для российских пользователей теперь недоступен. Площадка заверила, что сделала «все необходимые изменения» для соответствия законам России, изменения проверяют в РКН.

На 22:00 мск 30 июля сайт недоступен, убедился корреспондент РБК.