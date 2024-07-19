«Фикбук» решил удалить ЛГБТ-контент для пользователей из России

Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Русскоязычная платформа для публикации фанфиков «Фикбук» («Книга фанфиков») приняла решение заблокировать ЛГБТ-контент («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) для российских пользователей. Об этом руководство сайта сообщило в своем телеграм-канале.

«Работы с направленностями «‎Слэш»‎ и «‎Фемслэш» будут недоступны из РФ», — говорится в публикации. При этом доступ к материалам останется у их авторов.

Такие меры были приняты, чтобы Роскомнадзор принял их во внимание и разблокировал платформу, объяснили в сообществе.

На «Фикбуке» публикуются фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и других проектов. Сайт является крупнейшей русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй, а также литературоведческих статей. «‎Слэш»‎ и «‎Фемслэш» — жанры любительских произведений, в которых описываются романтические отношения между персонажами одного пола.

Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» 12 июля. Ранее ведомство направило владельцам сайта требование удалить с ресурса контент с ЛГБТ-пропагандой. В РКН отметили, что владельцы ресурса ранее удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили ее на другие.

Тогда руководство «Фикбука» заявило, что «произошло недоразумение», их команда работает над исправлением ситуации.

В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. «Пропаганду ЛГБТ» в стране запретили для всех возрастов с декабря 2022 года.