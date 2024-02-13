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Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

Следователи МВД возбудили еще семь уголовных дел против блогера Аяза Шабутдинова
Против основателя «Like Центр» Аяза Шабутдинова, который был задержан в ноябре по подозрению в мошенничестве на 4 млн руб., возбудили еще семь уголовных дел о мошенничестве, сообщил следователь в суде. Блогер свою вину отрицал
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В отношении блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова, обвиняемого по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), возбуждено еще семь уголовных дел, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому.

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще 7 уголовных дел о мошенничестве», — заявил следователь.

По его словам, в ходе расследования дела были допрошены более 35 потерпевших, однако следствие не успело пообщаться со всеми фигурантами дела и провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы. Так он объяснил необходимость продлить арест блогеру еще на два месяца. Предыдущий срок ареста Шабутдинова истекает 16 февраля.

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Аяз Шабутдинов

Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Блогера задержали 3 ноября в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Ему вменяют восемь преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Он не признал вину.

По версии следствия, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов его бизнес-курсов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб.

На следующий день после задержания его отправили в СИЗО. В середине декабря ему был продлен арест до 16 февраля. Сам Шабутдинов назвал свой арест недоразумением и «нездоровым сигналом бизнесу».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Аяз Шабутдинов мошенничество суд продление ареста
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