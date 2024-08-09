«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Нападение ВСУ на Курскую область привело к резкому росту биржевых цен и на природный газ, и на СПГ. На этом фоне возникает вопрос, кому может быть выгодна эта эскалация, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
В Сужде находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Об «очень напряженной» ситуации в городе, который расположен всего в 9 км от границы с Украиной, накануне сообщал мэр Виталий Слащев.
«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — спросил Куприянов.
Вместе с тем он отметил, что еще одним фактором роста биржевых цен на газ могли стать планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. «По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится», — рассказал представитель «Газпрома».
На фоне продолжающихся в Курской области боев цена газа в Европе продолжает расти. Так, если 6 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах была порядка €32 за 1 МВт·ч, то сегодня цена превысила €40 за 1 МВт·ч (примерно $460 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса).
Транзит российского газа через территорию Украины продолжается, на четверг в ЕС ожидается транспортировка 41,6 млн куб. м газа, сообщил накануне «Оператор ГТС Украины».
В конце 2024 года завершается договор на транзит российского газа в ЕС между «Газпромом» и «Нафтогазом». По условиям «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м — в 2020 году, по 40 млрд куб. м — в 2021–2024 годах.
При этом ГИС «Суджа» сегодня является единственной точкой входа российского природного газа в украинскую газотранспортную систему для дальнейшей транспортировки в Европу. В мае 2022 года украинский транзитный оператор прекратил транспортировку газа по альтернативной ветке через транзитный пункт «Сохрановка» недалеко от Луганской области.
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