«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»

На фоне продолжающихся в Курской области боев цена газа в Европе продолжает расти и уже превысила €40 за 1 МВт·ч ($460 за 1 тыс. куб. м)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нападение ВСУ на Курскую область привело к резкому росту биржевых цен и на природный газ, и на СПГ. На этом фоне возникает вопрос, кому может быть выгодна эта эскалация, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

В Сужде находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа», через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Об «очень напряженной» ситуации в городе, который расположен всего в 9 км от границы с Украиной, накануне сообщал мэр Виталий Слащев.

«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — спросил Куприянов.

Вместе с тем он отметил, что еще одним фактором роста биржевых цен на газ могли стать планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли. «По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится», — рассказал представитель «Газпрома».

На фоне продолжающихся в Курской области боев цена газа в Европе продолжает расти. Так, если 6 августа стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах была порядка €32 за 1 МВт·ч, то сегодня цена превысила €40 за 1 МВт·ч (примерно $460 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса).

Транзит российского газа через территорию Украины продолжается, на четверг в ЕС ожидается транспортировка 41,6 млн куб. м газа, сообщил накануне «Оператор ГТС Украины».