В МАГАТЭ заявили о черном дыме над ЗАЭС после серии взрывов
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) видели сильный черный дым в северной части Запорожской атомной электростанции после того, как слышали серию взрывов, говорится в аккаунте агентства в X (бывшая Twitter).
Там сообщили, что руководство ЗАЭС, которая находится под контролем России, проинформировало МАГАТЭ о предполагаемой атаке дрона на одну из градирен. «Ни о каком воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», — добавили в агентстве. На ЗАЭС с сентября 2022 года посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ.
Сейчас пожар на станции локализован и «угроз дальнейшего горения нет», говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что пожар вызвал обстрел Энергодара со стороны ВСУ. Он заверил, что радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме, угрозы взрыва нет. Представители ЗАЭС уточнили, что возгорание началось в районе расположения градирен на берегу, оно не сказалось на работе станции. В то же время директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что инфраструктура ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате удара украинского дрона-камикадзе, с ее слов, «нарушена физическая целостность атомной станции».
Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что радиационный фон в норме.
ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе. С февраля 2022 года ЗАЭС контролируют российские военные. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав России, президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»