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Политика ,  
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В МАГАТЭ заявили о черном дыме над ЗАЭС после серии взрывов

Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ об атаке беспилотника, «о воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», заявили в агентстве. Пожар на станции локализовали

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) видели сильный черный дым в северной части Запорожской атомной электростанции после того, как слышали серию взрывов, говорится в аккаунте агентства в X (бывшая Twitter).

Там сообщили, что руководство ЗАЭС, которая находится под контролем России, проинформировало МАГАТЭ о предполагаемой атаке дрона на одну из градирен. «Ни о каком воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», — добавили в агентстве. На ЗАЭС с сентября 2022 года посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ.

Сейчас пожар на станции локализован и «угроз дальнейшего горения нет», говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что пожар вызвал обстрел Энергодара со стороны ВСУ. Он заверил, что радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме, угрозы взрыва нет. Представители ЗАЭС уточнили, что возгорание началось в районе расположения градирен на берегу, оно не сказалось на работе станции. В то же время директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила, что инфраструктура ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате удара украинского дрона-камикадзе, с ее слов, «нарушена физическая целостность атомной станции».

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что радиационный фон в норме.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Объект является крупнейшей атомной станцией в Европе. С февраля 2022 года ЗАЭС контролируют российские военные. В сентябре того же года Запорожская область вошла в состав России, президент Владимир Путин в октябре 2022 года подписал указ о передаче ЗАЭС в федеральную собственность.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МАГАТЭ Запорожская область Запорожская АЭС Пожар дрон
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