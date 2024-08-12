Балицкий заявил об отсутствии опасности в регионе из-за пожара на ЗАЭС
Энергодару и области не угрожает опасность в результате пожара на Запорожской атомной электростанции после атаки украинской армии, заявил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
По его словам, ему поступают звонки от обеспокоенных жителей Запорожской области.
«Все подразделения в готовности, радиационный фон в норме, последствия пожара не окажут влияния на работу самой станции», — сказал Балицкий.
Пожар начался в результате попадания беспилотника с зажигательной частью в районе одной из градирней атомной станции, отметил губернатор. На месте ЧП проводится окончательное тушение огня, добавил он.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила «РИА Новости», что Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют Энергодар дронами. Удары создают угрозу безопасности для жителей города и Запорожской АЭС, отметила Яшина.
11 августа Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) видели черный дым в северной части ЗАЭС после того, как слышали серию взрывов. Руководство станции проинформировало МАГАТЭ об атаке беспилотника, «о воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», заявили в агентстве
Директор по коммуникациям станции рассказала ТАСС, что инфраструктура ЗАЭС серьезно повреждена в результате удара. При этом Яшина отметила, что возгорание на объекте охладительных систем станции не сказалось на работе объекта.
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