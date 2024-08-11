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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС заявили о серьезном повреждении инфраструктуры из-за удара ВСУ

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Военная операция на Украине
На ЗАЭС заявили, что станция подверглась удару дрона-камикадзе, но произошедшее не сказалось на ее работе. Вечером 11 августа на станции начался пожар, Балицкий назвал причиной обстрел со стороны ВСУ

Инфраструктура Запорожской атомной электростанции серьезно повреждена в результате удара со стороны Украины, заявила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. В беседе с «РИА Новости» она сказала, что «нарушена физическая целостность атомной станции».

В то же время Яшина отметила, что возгорание на объекте охладительных систем станции не сказалось на работе ЗАЭС. По ее словам, никто не пострадал. «Охладительные системы ЗАЭС, по которым ударили ВСУ, находятся в отдалении от энергоблоков, на берегу Днепра», — сказала Яшина.

Балицкий заявил о возгорании на ЗАЭС из-за обстрела Энергодара
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Со слов директора по коммуникациям, по ЗАЭС ударили дроном-камикадзе. Об этом же заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов, написав, что удар был нанесен из Никополя в Днепропетровской области Украины.

Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Он заверил, что угрозы парового взрыва нет, радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. В сообщении пресс-службы ЗАЭС также говорится, что «на работе станции возгорание никак не сказалось». Позднее пожар удалось локализовать.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара в Запорожской области. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. ЗАЭС позднее передали под управление профильных российских ведомств.

Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции. В июне на ЗАЭС сообщили о нарушении работы инфраструктурных объектов из-за атаки подстанции «Радуга» в Энергодаре со стороны ВСУ.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Запорожская АЭС Энергодар дрон Евгений Балицкий Запорожская область
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