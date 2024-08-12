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Военная операция на Украине ,  
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СК рассказал о посягательстве на жизнь мирных жителей Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Следственный комитет зафиксировал несколько фактов «целенаправленного посягательства» на жизнь мирных жителей и гражданские объекты в Курской области со стороны ВСУ. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек», — отметила Петренко. Как рассказал тогда РБК настоятель игумен Питирим, были разрушены монастырский собор, второй храм и монашеские корпуса.

Кроме того, украинский дрон нанес удар по машине скорой помощи около курского города Суджи, в результате чего погибли фельдшер и водитель, еще один врач получил ранения.

Также пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, машину которого атаковал украинский беспилотник.

Эти преступления расследуются в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям о теракте (ст. 205), убийстве (ст. 105), незаконном использовании оружия (ст. 222), взрывчатки (ст. 222.1), крупнокалиберного огнестрельного оружия (ст. 222.2), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 Уголовного кодекса).

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Бои в Курской области идут с 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, погибли 12 мирных жителей и пострадали более 120 человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании 12 августа. В области объявлены режимы ЧС и КТО. Минобороны доложило, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ» на территорию России.

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Теги
Следственный комитет Курская область ВСУ мирные жители
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