Около Суджи украинский дрон влетел в машину скорой помощи

Смирнов: дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Судже, погибли два человека

Украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около курского города Суджи, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

По его данным, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. Смирнов принес искренние соболезнования родным и близким погибших и пообещал возмездие тем, кто нанес удар.

6 августа несколько населенных пунктов Курской области, в том числе и Суджа, подверглись обстрелам со стороны Украины. Одна жительница города погибла после обстрела. Тогда Смирнов рассказал, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва украинских военных на территорию Курской области.

Рядом с Суджей были разрушены оба храма Горнальского Свято-Николаевского монастыря. Все люди живы, рассказал настоятель монастыря игумен Питирим. По его словам, эвакуироваться было невозможно.

Минобороны заявило, что утром 6 августа группа примерно из 300 диверсантов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ с 11 танками и более чем 20 бронемашинами предприняла попытку прорыва на территорию России. Они атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Около 17:00 ведомство отчиталось об уничтожении 16 единиц техники диверсантов.

Смирнов назвал ситуацию на границе Курской области и Украины напряженной и добавил, что российские военные продолжают вести бои.