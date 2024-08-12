Белоусов и Хренин провели переговоры на форуме «Армия-2024»

Виктор Хренин и Андрей Белоусов (Фото: Министерство обороны Республики Беларусь)

Министр обороны России Андрей Белоусов вместе с белорусским коллегой генерал-лейтенантом Виктором Хрениным провели переговоры на полях форума «Армия-2024» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Белоруссии в телеграм-канале.

Главы министерств обороны встретились сразу после церемонии открытия форума «Армия-2024» и обсудили «текущую военно-политическую обстановку».

Вечером 9 августа над территорией Белоруссии были уничтожены беспилотники, летевшие со стороны Украины. Президент республики Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, где находятся границы с Сумской областью Украины и Брянской областью России. Туда решили направить силы специальных операций, сухопутные войска, ракетные войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко связал стягивание белорусских войск к границе с Украиной с попыткой отвлечь украинские силы на это направление, чтобы помочь России на фоне боев в Курской области.

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