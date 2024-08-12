Ростехнадзор исключил утечку радиации после пожара на градирне ЗАЭС
Возгорание градирни в районе Запорожской АЭС не повлияло на радиационную безопасность, сообщает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
«Энергоблоки находятся в «холодном состоянии», возгорание не оказало влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС», — говорится в публикации. О том, что на станции отсутствует угроза ядерной безопасности, ранее сообщил и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По данным «Росатома», вечером 11 августа по одной из градирен ударили два украинских беспилотника. В результате произошел пожар, его потушили. В пресс-службе станции сообщили, что вся градирня АЭС выгорела после атаки, но угрозы обрушения нет.
Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на ЗАЭС, возложил ответственность на Россию. Российское постпредство при международных организациях в Вене призвала МАГАТЭ назвать виновных в обстреле района станции.
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